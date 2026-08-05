Bursa’nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çiftlikten yükselen yoğun duman ilçenin farklı noktalarından görülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Olay, Mudanya ilçesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftliğin bir bölümünden alevlerin yükseldiğini ve çevreyi yoğun dumanın kapladığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ekipleri çiftliğin çevresinde güvenlik önlemleri alarak vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmasını engelledi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çiftliğin farklı noktalarına yayılan alevlere müdahale etti. Yoğun duman ve alevler nedeniyle ekipler çalışmalarını dikkatli bir şekilde sürdürdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangının çevredeki alanlara sıçraması önlenerek alevler kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından çiftlikte yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışması başlatıldı.

Olayda can kaybı, yaralanma veya çiftlikte bulunan hayvanların durumuna ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Yangının çiftlikte yol açtığı hasarın boyutunun yapılacak incelemenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Ekipler, yangının çıkış noktasını ve nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.