Europol'ün arananlar listesinde bulunan ve suç dünyasında 'Görünmez Komutan' lakabıyla bilinen Tunahan Çetkin, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) unsurlarının yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı yer tespit edilen şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

ÇOCUKLARI SUÇA SÜRÜKLEME İDDİASI

Resmi makamlarca bildirildiğine göre şüpheli, özellikle küçük yaştaki çocukları suça teşvik ederek kiralık cinayetler organize etmekle suçlanıyor. Uluslararası çapta aranan zanlının yakalanma anına dair operasyon görüntüleri de basına yansıdı.

ALANYA'DA GÜVENLİK ÇEMBERİ

Uluslararası bir şüphelinin turizm kenti Alanya'da yakalanması, bölgedeki istihbarat ağının ve güvenlik tedbirlerinin etkinliğini gösteriyor. Zanlının ilçede izini kaybettirme ve güvenli bölge oluşturma girişimi, MİT'in saha unsurlarının adımları yakından takip etmesiyle engellendi.

ADLİ SÜREÇ BEKLENİYOR

Operasyon kapsamında Alanya'da gözaltına alınan şüphelinin işlemleri güvenlik güçlerinin nezaretinde sürüyor. Tunahan Çetkin'in yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi planlanıyor.