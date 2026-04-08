Eşref Rüya dizisinin “Kadir Baba”sı Görkem Sevindik, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in sözlerine cevap verdi. Tartışma sosyal medyada büyürken, açıklaması geniş yankı uyandırdı.

PAYLAŞIM KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinde “Kadir Baba” karakterini canlandıran Görkem Sevindik, Filistinli esirlerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası uluslararası bir tartışmanın merkezine oturdu.

Sevindik’in, “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı, bunların 4 bini çocuk” sözleriyle yaptığı çağrı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bu paylaşım, sadece Türkiye’de değil, İsrail’de de gündem oldu.

İSRAİLLİ BAKANDAN VİDEOLU YANIT

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Sevindik’e doğrudan videolu bir mesajla karşılık verdi. Açıklamasında, oyuncunun canlandırdığı karakter üzerinden hedef alarak sert ifadeler kullandı.

Bu çıkış, tartışmayı daha da büyüttü. Özellikle dizinin İsrail’de de izleniyor olması, konunun hızla uluslararası boyuta taşınmasına neden oldu.

SETTEN AÇIKLAMA: “BİR BABA OLARAK TEPKİ VERDİM”

Tartışmaların ardından Görkem Sevindik, çekimleri devam eden dizi setinden konuştu. Bir videodan etkilendiğini belirten oyuncu, duygusal bir refleksle paylaşım yaptığını söyledi.

“Son kez çocuklarına bakan insanları gördüm… Empati yaptım” diyen Sevindik, sözlerinin arkasında olduğunu açık şekilde ifade etti.

Biraz durup bakınca… sosyal medyada bir video, bir cümle, bazen her şeyi değiştiriyor. İnsanlar izliyor, geçiyor. Ama bazı görüntüler öyle kalıyor.

“ZULME KARŞIYIM” MESAJI

Sevindik, yaptığı açıklamada net bir çizgi çekti: “Her yerde zulme karşıyım”.

Sanatçı kimliğinin yanı sıra bir baba olduğunu vurgulayan oyuncu, bu tür olaylarda sessiz kalmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Açıklaması Türkiye’de geniş destek bulurken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Sevindik’e destek mesajları paylaştı. Öte yandan İsrail tarafında ise diziye yönelik boykot çağrıları yapıldı.

TARTIŞMA NEDEN BÜYÜDÜ?

Uzmanlara göre bu tür çıkışlar artık sadece bir sanatçı görüşü olarak kalmıyor. Özellikle uluslararası dizilerde rol alan oyuncuların açıklamaları, doğrudan küresel politik tartışmaların parçası haline geliyor.

Bu olayda da benzer bir tablo oluştu. Bir oyuncunun sosyal medya paylaşımı, kısa sürede diplomatik ve toplumsal bir gerilim başlığına dönüştü.

…ve bu tartışma burada bitmeyecek gibi.

Gündelik hayatta da benzer bir durum var aslında. İnsanlar artık sadece haber izlemiyor; yorum yapıyor, taraf oluyor. Bu da her açıklamayı daha büyük bir etkiye dönüştürüyor.