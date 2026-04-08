Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem kısa süreli hissedildi, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Son dakika Akdeniz depremi haberi bölgeyi kısa süreli hareketlendirdi. 8 Nisan 2026 öğleden sonra deniz açıklarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, özellikle Antalya ve Alanya kıyı şeridinde hafif şekilde hissedildi. Sarsıntı kısa sürdü, çoğu kişi ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Evde oturan da vardı, sahilde yürüyen de… “Bir an sallandı gibi oldu” diyenler oldu. Ama çoğu kişi birkaç saniye sonra normale döndü. Panik yoktu. Yine de herkes telefona sarıldı.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, Akdeniz açıklarında ve yerin derinliklerinde meydana geldi. Bu yüzden kıyıda hissedilse de etkisi sınırlı kaldı.

Uzmanlara göre bu tür deniz açıklarında meydana gelen orta büyüklükteki depremler, kıyı şehirlerinde genellikle ciddi bir hasara yol açmıyor. Ama yine de bölge, aktif fay hatlarına yakın olduğu için dikkatle izleniyor.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Herhangi bir yıkım, ihbar ya da acil durum bildirimi yapılmadı.

Yetkililer, bölgede deprem sonrası rutin kontrollerin sürdüğünü ve gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

Bu arada… böyle anlarda insan ister istemez aynı şeyi düşünüyor. “Ya biraz daha büyük olsaydı?”

Alanya’da yaşayanlar için bu tür hafif hissedilen Akdeniz depremleri artık çok yabancı değil. Ama her sarsıntı, kısa da olsa o tanıdık tedirginliği bırakıyor.

Kaynak: AFAD