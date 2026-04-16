Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde şiddet içerikli yapımlar yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle mafya temalı diziler sosyal medyada eleştirilirken, Kanal D’nin dikkat çeken yapımı “Eşref Rüya” ile ilgili iddialar gündeme geldi.

EŞREF RÜYA YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Sosyal medyada hızla yayılan iddialarda, dizinin tamamen yayından kaldırıldığı öne sürüldü. Ancak mevcut bilgilere göre “Eşref Rüya” dizisinin kaldırıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Kanal ya da yapımcı ekip tarafından dizinin final yaptığına veya yayından kaldırıldığına yönelik herhangi bir duyuru yapılmadı.

NEDEN YAYINLANMADI?

Dizinin son bölümünün planlanan yayın gününde ekranlara gelmemesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre dizi geçici olarak yayın akışından çıkarıldı. Bu durumun, ülkede yaşanan hassas gelişmeler ve kamuoyundaki tepkilerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

“Eşref Rüya” dizisinin tamamen bitirilmediği, yalnızca kısa süreli bir değişiklik yapıldığı ifade ediliyor. Dizinin önümüzdeki hafta çarşamba günü yeni bölümüyle yeniden ekrana gelmesi bekleniyor.

Öte yandan son yaşanan olayların ardından şiddet içerikli diziler ve televizyon yayın politikaları yeniden kamuoyunun gündemine girmiş durumda. Tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.