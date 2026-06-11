ÖNCEKİ dönemlerde CHP İlçe Başkan Yardımcılığı ve belediye meclis üyeliği görevlerinde bulunan Avukat Erdoğan Toktaş ile Ayşe Toktaş’ın kızları Senem Beste Toktaş, Alanya’nın tanınmış muhasebeci ve mali müşavirlerinden Mehmet Emin Tavlı ile Emine Tavlı’nın oğulları Atakan Tavlı ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin nikâh ve düğün töreni, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde bulunan D'Gala Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından isimler bir araya geldi. Şık dekorasyonu ve renkli görüntüleriyle dikkat çeken gecede davetliler, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Senem Beste Toktaş ve Atakan Tavlı’nın ilk dansı alkışlarla karşılanırken, düğün boyunca süren eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Toktaş ve Tavlı aileleri, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına ve davetlilere teşekkür ederken, genç çifte bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulunuldu.

Alanya’nın seçkin ailelerini bir araya getiren düğün, uzun süre konuşulacak organizasyonlardan biri olarak hafızalarda yer etti. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi