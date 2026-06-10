​ALANYA’DA BİR KEZ DAHA YÜREKLER YANDI

​Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, son dönemde Alanya'da artış gösteren ve gencecik insanların hayatını kaybetmesine neden olan motosiklet kazalarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Bugün acı bir gerçeği konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirten Türkoğlu, "Yine, geleceğimizin teminatı olan iki gencecik kardeşimizi daha motosiklet kazalarına kurban verdik. Bu, bu yıl içerisinde yaşadığımız dördüncü, beşinci ölümcül kaza" diyerek durumun vahametini gözler önüne serdi.

​YÖNETİCİLER SADECE TAZİYEDEN TAZİYEYE KOŞUYOR

​Kazaların ardından yetkililerin ve siyasetçilerin takındığı tavrı eleştiren Türkoğlu, somut adımlar atılmamasından dert yandı. Siyasilerin en iyi yaptığı şeyin sadece taziye ziyaretlerinde bulunmak olduğunu vurgulayan İlçe Başkanı, şu sözlerle sitemini dile getirdi:

​"Yöneticilerin, siyasilerin yaptığı en güzel şey ise sadece taziyeden taziyeye koşmak, ailelerin acısını paylaşmaktan öteye gidemiyor. Oysa her bir kaza, geride paramparça olmuş hayatlar, hayalleri yarım kalmış gencecik fidanlar bırakıyor."

​ARTIK RADİKAL ADIMLAR ATMANIN ZAMANI GELDİ

​Bu acı tablonun ve kısır döngünün sona ermesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Fikret Türkoğlu, çözüm önerilerini sıralayarak yetkilileri göreve davet etti. Türkoğlu, trafik güvenliği eğitimlerinin artırılması, denetimlerin sıkılaştırılması ve motosiklet sürücüleri için daha güvenli bir trafik ortamının oluşturulmasının şart olduğunu belirtti.

​Konuşmasının sonunda sadece yöneticilere değil, tüm topluma da seslenen Türkoğlu, "Daha fazla can yitirmeden, gereken tedbirleri almazsak, bu kısır döngü devam edecek. Ne düşünüyorsunuz, toplum olarak bu sorunu çözmek için neler yapabiliriz?" diyerek ortak akıl ve toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.