Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’ye gelen İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kritik bir görüşme yapacak. Zirvede bölgesel gelişmeler ve küresel krizler masada.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Türkiye’ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Antalya’ya gelen Aliyev, Antalya Uluslararası Havalimanı’nda yetkililer tarafından karşılandı. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva da yer alıyor.

Ziyaretin en dikkat çeken başlığı ise iki lider arasında yapılması planlanan görüşme. Erdoğan ile Aliyev görüşmesi Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik konu ele alınacak.

Diplomasi kaynaklarına göre görüşmede özellikle Kafkasya’daki son gelişmeler, enerji iş birlikleri ve bölgesel güvenlik konuları ön plana çıkacak. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın yeni adımlarla güçlendirilmesi de gündemde.

Antalya’daki zirve, yalnızca iki ülke açısından değil, aynı zamanda uluslararası diplomasi açısından da önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda çok sayıda ülkenin liderleri, diplomatları ve uzman isimleri bir araya geliyor. Forum kapsamında küresel krizler, bölgesel çatışmalar ve barış süreçleri farklı oturumlarda ele alınıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da forum süresince yoğun diplomasi trafiği yürütmesi bekleniyor. Çeşitli panel ve toplantılarla devam edecek etkinlik, Antalya’yı birkaç günlüğüne uluslararası diplomasinin merkezine dönüştürüyor.

Antalya’daki hareketlilik, şehirde turizm sezonu öncesi dikkat çeken bir yoğunluk da oluşturdu. Oteller ve ulaşım hatlarında artan hareket, forumun ekonomik etkisini de hissettiriyor.