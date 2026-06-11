OKUL Müdürü Ahmet Ünalan, Müdür Yardımcısı Betül Genç ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Duygu Kayar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen serginin açılışı 8 Haziran Pazartesi günü yapıldı. Büyük ilgi gören sergi, dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Öğrencilerin farklı teknikler kullanarak hazırladığı birbirinden renkli çalışmalar, veliler ve davetliler tarafından ilgiyle incelendi. Minik sanatçıların hayal dünyalarını yansıtan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Serginin açılışına okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katılırken, etkinlik hem çocukların özgüvenlerini artırdı hem de yıl boyunca ortaya koydukları emeğin taçlandırılmasına vesile oldu. Okul yönetimi, sanatın çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, öğrencilerin estetik bakış açısını geliştiren bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

TOBB Anaokulu’nun yıl sonu sergisi, minik yeteneklerin sanata olan ilgisini ve yaratıcılığını gözler önüne sererken, ziyaretçilere de renkli ve duygu dolu anlar yaşattı. (Mehmet TUNÇ)