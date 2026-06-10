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Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, genel merkez tarafından Türkiye genelinde başlatılan "2026 Üye Kampanyası" kapsamında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Alanya'nın farklı mahallelerinde gerçekleştirilen saha ziyaretleri, esnaf buluşmaları, vatandaş görüşmeleri ve teşkilat çalışmaları sayesinde önemli sayıda yeni üyeyi parti bünyesine kazandıran İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, gösterdiği performans nedeniyle genel merkez tarafından ödüllendirildi.

Saadet Partisi'nin teşkilatlanma çalışmalarına büyük önem verdiği süreçte Alanya teşkilatının ortaya koyduğu çalışmaların genel merkez tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Özellikle son aylarda üye kayıtlarında yakalanan yükselişin dikkat çektiği belirtilirken, İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca'nın sahadaki aktif çalışmaları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte yürüttüğü organizasyonların bu başarıda önemli rol oynadığı ifade edildi.

Alanya genelinde birçok vatandaşın partiye katılımını sağlayarak teşkilatın büyümesine katkı sunan Sarıca'ya, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan tarafından imzalanan başarı belgesi gönderildi. Genel Başkan Arıkan'ın takdir mesajı, ilçe teşkilatında memnuniyetle karşılandı.

Başarı belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Saadet Partimizin '2026 Üye Kampanyası' çerçevesinde, sunduğu kıymetli katkı ve kazandırdığı yeni üyeler dolayısıyla, Hüseyin Sarıca bu başarı belgesine layık görülmüştür."

Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın imzasını taşıyan belge, teşkilat üyeleri tarafından da önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.

TEŞKİLATTA MORALLER YÜKSELDİ

Ödülün ardından Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nda büyük bir memnuniyet yaşandı. Teşkilat mensupları, elde edilen başarının sadece ilçe başkanının değil, sahada görev yapan tüm teşkilat üyelerinin ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade etti.

İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca'nın öncülüğünde yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla devam edeceği belirtilirken, Alanya'da daha fazla vatandaşa ulaşılması ve parti politikalarının anlatılması amacıyla saha faaliyetlerinin artırılacağı kaydedildi.

"ÇALIŞMALARIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Teşkilat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, alınan başarı belgesi yeni dönemde yapılacak çalışmalar için önemli bir teşvik niteliği taşıyor. Üye çalışmalarının yanı sıra mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasına yönelik faaliyetlerin de sürdürüleceği ifade edildi.

Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nın, 2026 Üye Kampanyası kapsamında ortaya koyduğu performansın önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve yeni üyelerle teşkilat yapısının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.