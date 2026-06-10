Sert eleştirilerde bulunan Karagöz, "Hiçbir delili olmamasına karşın ağzından pavyon lafını düşürmeyen, alkış almak için parti genel merkezinde partiyi kötülemekten çekinmeyen kayyımın Kurultay lütfuna kimsenin ihtiyacı yoktur" diyerek tepki gösterdi.

​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Sekreteri Av. Mehmet Can Karagöz, yaptığı açıklamada parti içi gelişmelere ve kayyım tartışmalarına yönelik çok sert ifadeler kullandı. Siyasi gündemi sarsan açıklamada Karagöz, hedefindeki isimleri adeta topa tuttu.

​"KURULTAY LÜTFUNA KİMSENİN İHTİYACI YOK"

​Açıklamasında ilk olarak kayyım yönetimine yüklenen Karagöz, somut deliller olmadan partinin yıpratılmaya çalışıldığını savundu. Karagöz, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir delili olmamasına karşın ağzından pavyon lafını düşürmeyen, alkış almak için parti genel merkezinde partiyi kötülemekten çekinmeyen kayyımın Kurultay lütfuna kimsenin ihtiyacı yoktur. “Siyasi ikbal kaygısı güdenleri "orta yolcu" olarak nitelendiren ve sert bir dille eleştiren Karagöz, açıklamasını tarihi bir göndermeyle bitirdi: "Koltuk düşünen orta yolculara bu milletin ihtiyacı yoktur. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır."

​Karagöz’ün bu çıkışı, parti tabanında ve Alanya siyasetinde geniş yankı uyandırırken, gözler parti genel merkezinden ve muhataplarından gelecek yanıta çevrildi.