Alanya hafta sonu, uzun süre konuşulacak bir düğüne ev sahipliği yaptı. İshaklı ve Çamlıca mahallelerinde gerçekleştirilen geleneksel düğün programlarının ardından kutlamalar Olive Garden’da düzenlenen görkemli organizasyonla devam etti. İshaklı Mahallesi Muhtarı Rasim Okyanus ile Selime ve Ali Tekin’in kızları Ayşe Tekin, ailelerinin, dostlarının ve çok sayıda davetlinin huzurunda hayatlarını birleştirdi.

Alanya’nın yanı sıra çevre ilçelerden de yoğun katılımın olduğu düğün töreni, siyaset, iş dünyası ve spor camiasından önemli isimleri bir araya getirdi. Davetliler genç çiftin mutluluğuna ortak olurken, gece boyunca samimi ve sıcak görüntüler yaşandı.

NİKAHI MURAT KOÇAK KIYDI

Olive Garden’da düzenlenen nikah töreninde Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Koçak, genç çiftin nikahını kıydı. Törene katılan davetliler nikah anını büyük bir ilgiyle takip ederken, çiftin heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okunuyordu.

Nikah şahitliklerini ise Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İrfan Tekin ve Abdullah Tekin üstlendi. Şahitlerin ve davetlilerin huzurunda sorulan sorulara “Evet” yanıtını veren Rasim Okyanus ve Ayşe Tekin, alkışlar eşliğinde evlilik cüzdanlarını aldı.

GECE BOYUNCA KUTLAMA DEVAM ETTİ

Nikah töreninin ardından başlayan kutlamalar gece boyunca sürdü. Davetliler canlı müzik eşliğinde eğlenirken, genç çift de kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarıyla birlikte dans ederek mutluluklarını paylaştı. Düğün alanında renkli görüntüler oluşurken, aileler de bu özel günlerinde tebrikleri kabul etti.

Birçok davetlinin katıldığı organizasyon, hem İshaklı Mahallesi hem de Tekin ailesi için unutulmaz anılara sahne oldu. Genç çiftin mutluluğu gece boyunca devam ederken, davetliler de yeni evli çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

ALANYA’DA GENİŞ KATILIMLI ORGANİZASYON

Yerel yönetim temsilcilerinden iş insanlarına, spor camiasından mahalle sakinlerine kadar geniş bir katılımla gerçekleşen düğün, Alanya’nın sosyal yaşamında hafta sonunun en dikkat çeken organizasyonlarından biri oldu. Rasim Okyanus ve Ayşe Tekin çifti, düğün sonunda kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti. (Mehmet TUNÇ)