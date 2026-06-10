​Dünyaca ünlü turizm destinasyonu Alanya’da, haziran ayı gelmesine rağmen çarşı esnafı tarihinin en durgun günlerini yaşıyor. Geçmiş yıllarda akşam saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan, yürümekte dahi güçlük çekilen çarşı sokakları, şimdilerde sadece dükkan önünde çaresizce bekleyen çalışanlara ev sahipliği yapıyor. Giyimden deriye, hediyelik eşyadan ayakkabıya kadar yüzlerce esnaf, günü siftah yapmadan kapatmaktan şikayetçi.

​‘MÜŞTERİ KAYBI YÜZDE 60’I BULDU’

​Esnafa göre işlerin bu noktaya gelmesindeki en büyük etken, turistin otelden dışarı çıkarılmaması ve çarşıda cazibe merkezlerinin eksikliği. Alanya’nın marka değerini artıracak dev akvaryumlar veya ikonik projelere ihtiyaç duyulduğunu belirten esnaflar, geçen yıla oranla yüzde 50 ila 60 arasında müşteri kaybı yaşadıklarını belirtiyor. Dışarı çıkan az sayıda turistin ise hanutçular vasıtasıyla, komisyon karşılığı sadece belirli noktalara yönlendirildiği iddia ediliyor.

​"İKİ TOP DONDURMA ALİRKEN BİLE DÜŞÜNÜYORLAR"

​Çarşıdaki durumu "kötünün kötüsü, dibi gördük" sözleriyle özetleyen bir dondurma satıcısı, "Alanya çarşısı hiç bu kadar sessiz olmamıştı. Rusya ile yaşanan uçak krizinde bile işler bundan iyiydi. Artık insanlar çocuklarına iki top dondurma alırken bile iki kere düşünüyor" diyerek ekonomik darboğazın boyutunu gözler önüne serdi. Geçmişte Alanya hatırası hediyelik eşya almak için birbiriyle yarışan turistlerin, artık sokaklara bile uğramadığı ifade ediliyor.

​GÖZLER TEMMUZ VE AĞUSTOS AYINDA

​Yüksek dükkân kiraları, artan elektrik faturaları, vergiler ve personel giderleri karşısında beli bükülen esnaf, dükkanını boynu bükük kapatıp evine dönüyor. Yabancı turistten umudunu kesen Alanya esnafı, şimdi gözünü okulların kapanmasıyla birlikte Temmuz ve ağustos aylarında ilçeye gelmesi beklenen yerli tatilcilere çevirmiş durumda. Esnaf, yerli turistin çarşıya can suyu olmasını umut ediyor.