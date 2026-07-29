29 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) üzerinden sağlanan Hazine destekli kredilerin üst limitleri güncellendi. Yapılan değişiklikle esnafın finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında işletme kredilerinde uygulanan şahıs üst limiti 1 milyon 500 bin TL seviyesine çıkarıldı. İş yeri, makine-teçhizat ve taşıt alımlarına yönelik kredilerde ise bu rakam 3 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Söz konusu artışın, özellikle ticari araçlarını yenilemek veya iş yerini büyütmek isteyen esnafın yatırım kapasitesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

YENİ LİMİTLER SEKTÖRDE NASIL KARŞILANDI?

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın açıklamasına göre, kooperatifler aracılığıyla verilen kredilerdeki bu artış esnaf camiasında memnuniyet yarattı. Sektör temsilcileri adına değerlendirmelerde bulunan Alkan, düzenlemenin esnaf ve sanatkârlar için kritik bir destek niteliği taşıdığını aktardı. Alkan ayrıca sürece katkılarından dolayı TESKOMB

Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESKOMB 6. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural'a teşekkürlerini iletti.

ALANYA VE BÖLGE ESNAFI İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Antalya ve Alanya gibi bölgelerde, şoför esnafının araç yenileme maliyetleri yakından takip ediliyor. Taşıt edindirme kredisinin 3 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesi, özellikle turizm taşımacılığı yapan bölge esnafının artan araç ve ekipman maliyetlerini karşılamasında muhtemel bir rahatlama sağlayacak.