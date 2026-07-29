Antalya'nın Aksu ilçesi EXPO 2016 alanı yakınlarında sabah saatlerinde ana isale hattında meydana gelen arıza, gün boyu süren çalışmaların ardından giderildi. ASAT ekiplerinin müdahalesiyle hatta yeniden su verilmeye başlanırken, şebekenin tam kapasiteye ulaşmasının gece saatlerini bulacağı bildirildi.

Sabahın erken saatlerinde hattan kaynaklanan patlak sebebiyle Aksu ilçe merkezi ve çevre mahallelerde geniş çaplı su kesintisi yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri desteğiyle onarım çalışması başlattı. Aralıksız yürütülen mesai sonucunda, akşam saatlerine doğru hattaki sorun tamamen çözüldü.

SUYUN ULAŞMASI NEDEN GECİKİYOR?

ASAT yetkililerinin aktardığına göre, ana hatta meydana gelen büyük çaplı arızaların onarılmasının ardından sisteme su verilse de, boruların tamamen dolması belirli bir zaman alıyor. Su şebekesinde gerekli basıncın oluşması ve suyun en uç noktalara kadar itilmesi fiziksel bir süreç gerektiriyor. Bu teknik durum sebebiyle, arızanın giderilmesine rağmen özellikle yüksek rakımlı mahallelerdeki abonelerin musluklarından su akması gece geç saatleri bulabiliyor.

BÖLGE HALKINA KONTROLLÜ DAĞITIM

Ekiplerin onarım sonrası hatta suyu kontrollü şekilde verdiği ve şebeke basıncını anlık olarak takip ettiği ifade edildi. Aksu'da yaşanan bu altyapı sorunu çözüme kavuşturulurken, vatandaşların gece saatlerinden itibaren normal su kullanımına dönebileceği öngörülüyor.