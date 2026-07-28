Ticaret Bakanlığı, çocuk ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerini sürdürüyor. Son denetimlerde, "Jinafire Long Çocuk Kostümü" adlı üründe mevzuata aykırı kimyasal maddeler tespit edilmesi üzerine ürün hakkında toplatma ve satış yasağı kararı alındı.

Kimyasal güvenlik testinden geçemedi

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen incelemelerde çocuk kostümü detaylı kimyasal güvenlik analizlerine tabi tutuldu. Yapılan testler sonucunda ürünün yürürlükteki güvenlik mevzuatına aykırı kimyasal maddeler içerdiği belirlendi.

Bunun üzerine ürünün tüketiciler açısından güvenli olmadığı değerlendirilerek gerekli idari işlemler başlatıldı.

Satışı durduruldu, ürünler toplatılıyor

Bakanlık tarafından alınan kararla, söz konusu çocuk kostümünün piyasaya arzı yasaklandı. Daha önce satışa sunulan ürünlerin ise raflardan kaldırılarak piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Yetkililer, özellikle çocuklara yönelik ürünlerde güvenlik standartlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek ailelerin alışveriş yaparken ürün bilgilerini ve güvenlik uyarılarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Ailelere dikkat çağrısı

Kararın ardından Alanya başta olmak üzere Türkiye genelindeki ailelerin, çocuk kostümü ve benzeri ürünleri satın alırken ürünün güvenlik kriterlerine uygun olup olmadığını kontrol etmeleri önerildi. Şüpheli görülen ürünlerin kullanılmaması ve yetkili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtildi.

Güvensiz ürünler GÜBİS'te yayımlanıyor

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar, toplatma kararı verilen ürünler ve uygulanan idari tedbirlerle ilgili güncel bilgilere sistem üzerinden ulaşabiliyor.

Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek ürünlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, tüketicilerin resmi duyuruları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.