Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Antalya ve çevre illerinde konut satış rakamları 2026 yılının ilk beş aylık döneminde belirgin bir ivme kaybetti. Önceki yıllarda sürekli artış eğiliminde olan satışlar, bu yılın ocak-mayıs döneminde yerini sert bir daralmaya bıraktı.

ANTALYA'DA RAKAMLAR NASIL DEĞİŞTİ?

TÜİK'in yayımladığı rapor, turizm ve yatırım talebiyle öne çıkan Antalya'daki tabloyu net bir şekilde ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, il genelinde 2023 yılının ilk beş ayında 66 bin 271 olan satış rakamı, 2024'te 78 bin 695'e, 2025'te ise 87 bin 639'a ulaşmıştı. Ancak 2026 yılının ocak-mayıs döneminde bu sayı 28 bin 186 seviyesinde kalarak önceki üç yıla kıyasla ciddi bir gerileme kaydetti.

BATI AKDENİZ GENELİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Bölgedeki daralma yalnızca Antalya ile sınırlı kalmadı. Isparta'da 2023'ün ilk beş ayında 7 bin 415 olarak ölçülen konut satışı, 2024'te 7 bin 528 ve 2025'te 7 bin 904 seviyelerine çıkmıştı. 2026'nın aynı döneminde ise bu rakam 2 bin 386 olarak bildirildi. Benzer şekilde Burdur'da 2023'te 3 bin 700 olan konut satışları, 2024'te 3 bin 479, 2025'te 3 bin 698 iken, 2026'nın ilk beş ayında bin 314'e kadar düştü.

SEKTÖRDEKİ DARALMANIN OLASI ETKİLERİ NELER?

Batı Akdeniz genelinde kaydedilen bu istatistiksel düşüş, genel ekonomik parametrelerin yerel piyasalara yansıması olarak dikkat çekiyor. Turizm hareketliliği ve yatırımcı ilgisiyle bilinen Antalya'daki bu sert gerilemenin, emlak piyasasının en hareketli olduğu bölgelerden Alanya'ya muhtemel yansımaları da sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.