Tüm Emekliler Sendikası Örgütlenme Sekreteri Şerif Özdemir, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı ekonomik darboğaza dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Özdemir, düşük maaşlarla geçinmeye çalışan emeklilerin muayene ve ilaç katılım payları nedeniyle tedavi olmakta zorlandığını açıkladı.

Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, devlete 36 yıl hizmet ettikten sonra bugün geçim mücadelesi verdiklerini belirten Özdemir, maaşların büyük bir bölümünün sağlık giderlerine harcandığını ifade etti. Eczaneden alınan ilaçlar için ödenen yüksek katkı paylarının yanı sıra, bu kesintilerin emekli aylıklarına da yansıdığına vurgu yapıldı. Emeklilerin bütçe yetersizliği sebebiyle eş ve çocuklarının tedavisini yaptırmaktan çekinir hale geldiği aktarıldı.

KRONİK HASTALAR İÇİN İLAÇ FARKI ÇIKMAZI

Kanser ve şeker gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan hayati ilaçların temininde yaşanan sıkıntılar da gündeme taşındı. Özdemir, bazı ilaçların reçete edilemediğini veya hastaların karşısına yüksek fiyat farkları çıkarıldığını, gözlük gibi temel medikal ihtiyaçlarda bile devlet desteğinin yetersiz kaldığını bildirdi.

EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ SAĞLIK KESİNTİLERİ NASIL İŞLİYOR?

Mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamalarında, emeklilerin devlet hastanelerindeki muayene ve reçete katılım payları doğrudan maaşlarından kesiliyor. Özel hastane farkları ve bazı ithal ilaçların ek ücretleri ise eczanelerde tahsil ediliyor; bu ikili sistem dar gelirli vatandaşların bütçesinde öngörülemeyen açıklara yol açıyor.

Sendika adına hükümete seslenen Özdemir, yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlara dikkat çekerek taleplerini özetledi. Hastane, muayene ve özellikle raporlu ilaçlardan alınan katkı paylarının tamamen sıfırlanması gerektiğini duyuran Özdemir, emeklilerin sağlık hakkından ve yaşam kalitesinden ödün vermek istemediklerinin altını çizdi.