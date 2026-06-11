ALKÜ, ileri yaş dönemindeki bireylerin sosyal yaşamdan kopmadan aktif, üretken ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Dünyada "Üçüncü Yaş Üniversitesi" olarak bilinen ve birçok ülkede başarıyla uygulanan model, ALKÜ bünyesinde "60+ Tazelenme Üniversitesi" adıyla katılımcılarla buluşuyor.

Program kapsamında 60 yaş ve üzerindeki bireyler, yeniden öğrencilik heyecanını yaşayarak üniversite ortamında eğitim alma fırsatı yakalayacak. Katılımcılar hem yeni bilgiler edinecek hem de sosyal çevrelerini genişleterek aktif bir yaşamın parçası olmaya devam edecek.

GENİŞ KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMI

ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi, yaş alan bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden desteklenmesini hedefleyen kapsamlı bir eğitim içeriği sunuyor. Programda dijital okuryazarlık, sağlıklı beslenme, psikoloji, kültür ve sanat etkinlikleri, fiziksel aktivite ve egzersiz uygulamaları gibi birçok farklı alanda eğitimler yer alıyor.

Katılımcılar, günümüz teknolojilerine uyum sağlama konusunda bilgi edinirken aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanma ve sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı bulacak. Eğitimler sayesinde bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, bilişsel becerilerinin desteklenmesi ve toplumsal yaşama daha aktif katılım göstermeleri amaçlanıyor.

AKTİF VE ÜRETKEN YAŞAM HEDEFLENİYOR

Yaşlılık döneminin yalnızca dinlenme süreci olmadığını vurgulayan proje, bireylerin bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, yeni beceriler kazanabilecekleri bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Üniversite atmosferinde gerçekleştirilecek etkinlikler sayesinde katılımcılar hem akademik hem de sosyal anlamda kendilerini geliştirme imkânı bulacak.

Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyen ALKÜ, yaşın öğrenmeye engel olmadığını ortaya koyarken, ileri yaş dönemindeki bireylerin daha zinde, daha mutlu ve daha üretken bir yaşam sürmelerine katkı sunmayı hedefliyor.

SON BAŞVURU 26 HAZİRAN

ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne katılmak isteyen adaylar için ön kayıt süreci devam ediyor. Yeni dönemde yer almak isteyen 60 yaş ve üzeri vatandaşların 26 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Üniversite yetkilileri, öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, yeni bilgiler edinmek, sosyal çevresini genişletmek ve üniversite deneyimini yeniden yaşamak isteyen tüm vatandaşları programa katılmaya davet etti.