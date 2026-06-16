Ece İrtem’in vefatı sanat camiasında büyük üzüntü yaratırken, ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde çeşitli mecralarda yer alan bazı haberlerde, anne Nuriye İrtem’in emniyette ifade verdiği ve dosyaya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunduğu öne sürülmüştü.

AİLENİN AVUKATINDAN RESMİ YALANLAMA

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan avukat Uğur Gökkoyun, anneye ait olduğu iddia edilen ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklamada, Nuriye İrtem’in kızının ölüm haberini aldığı andan itibaren ağır bir travma yaşadığı ve sağlık ekiplerinin gözetimine alındığı belirtildi.

Gökkoyun, kamuoyunda dolaşan “ilaç ve alkol” içerikli bazı söylemlerin de anneye ait resmi bir ifade olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

“HALEN İFADESİ ALINAMADI”

Avukat tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkilim Ece İrtem’in 15.06.2026 günü vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbi gözetim altına alınmış olup, halen ifadesi alınamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ölüm nedenine ilişkin incelemeler sürüyor. Resmi makamlar tarafından henüz soruşturmanın sonucuna ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ece İrtem’in cenazesinin ise Kuşadası’nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Soruşturma tamamlanıncaya kadar resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara ihtiyatla yaklaşılması gerektiği belirtiliyor.