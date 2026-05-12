Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla Alanya'nın tarihi simgelerinden Kızıl Kule'de ücretsiz pilates etkinliği organize ediyor. Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi (ATASEM) tarafından planlanan program, 14 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak.

Edinilen bilgilere göre, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek seanslar tamamen halka açık ve ücretsiz olacak. Antalya Ekspres'in aktardığına göre etkinlik, "Tarihin eşsiz atmosferinde bedeninizi ve ruhunuzu dengelemeye hazır mısınız?" sloganıyla duyuruldu. Katılımcılar, Akdeniz manzarası ve tarihi surların gölgesinde spor yapma fırsatı bulacak.

TARİHİ MEKANDA SAĞLIKLI YAŞAM

Alanya'nın kültürel mirası ile fiziksel aktiviteyi bir araya getiren bu tür açık hava etkinlikleri, hem yerel halkın hem de ilçede yaşayan yerleşik yabancıların sosyal yaşamına önemli katkı sağlıyor. Özellikle bahar aylarında deniz havası eşliğinde yapılan pilatesin, stres yönetimi ve bedensel esneklik üzerinde olumlu etkileri olduğu biliniyor.

ETKİNLİK İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınırlı kontenjan veya hazırlık süreçleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen bölge sakinleri, doğrudan yetkililerle iletişime geçebiliyor. Programa katılmayı planlayan vatandaşların (0242) 512 48 25 numaralı telefon üzerinden Alanya ATASEM birimini arayarak organizasyon hakkında ön bilgi alması tavsiye ediliyor.