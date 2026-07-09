Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, İspanya'da orman yangınlarıyla mücadelede doğa temelli yeni bir strateji uygulanıyor. Yıllar içinde kırsal nüfusun azalması ve geleneksel hayvancılık faaliyetlerinin gerilemesi, orman zemininde kuru bitki örtüsünün birikmesine yol açtı. Özellikle sıcak yaz aylarında büyük yangınlara zemin hazırlayan bu duruma karşı, bölgeye yerleştirilen yabani atlar devreye alındı.

DOĞAL YANGIN BARİYERİ NASIL OLUŞUYOR?

Rewilding Spain projesi kapsamında doğaya salınan ve günümüzde sayıları 100'ü geçen Przewalski atları ile yarı yabani atlar, geniş ormanlık arazilerde serbestçe dolaşıyor. Bu canlılar, yangının hızla yayılmasına neden olan kuru otları, dikenli çalıları ve diğer yanıcı bitkileri tüketerek besleniyor. Araştırmacılar, atların bu beslenme rutininin arazide doğal bir yangın bariyeri yarattığını ve alevlerin ilerlemesini zorlaştırdığını belirtiyor.

BÜYÜK OTÇULLARIN EKOLOJİK ROLÜ NEDİR?

Ekolojik sistemlerde büyük otçullar, ekosistem mühendisleri olarak işlev görüyor. Yangın oluşumu için gereken yanıcı madde miktarını beslenme yoluyla azaltan bu canlılar, alanın fiziksel yapısını da değiştiriyor. Atların sürekli otlaması sonucunda orman içinde daha açık ve mozaik yapılı alanlar meydana geliyor. Bu değişim, böceklerden kuşlara kadar farklı canlı türlerinin bölgeye dönmesini sağlayarak biyolojik çeşitliliği artırıyor ve ormanların iklim değişikliğine karşı direncini yükseltiyor.

GALİÇYA BÖLGESİNDE BAŞARILI SONUÇLAR

Doğal otlatma yönteminin olumlu etkileri İspanya'nın Galiçya bölgesinde de somut olarak gözlemleniyor. Yıllardır orman altındaki yanıcı biyokütleyi tüketen serbest dolaşımlı yabani atlar sayesinde, bu bölgelerde çıkan yangın sayısında belirgin bir düşüş yaşandığı bildirildi. Uzmanlar, büyük otçulların sergilediği doğal beslenme davranışlarının, gelecekte orman yangınlarıyla mücadele stratejilerinde çok daha önemli bir yer tutacağını öngörüyor.