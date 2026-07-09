Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Milam County bölgesinde dikkat çeken bir çevre ve enerji projesi yürütülüyor. Yaklaşık 4 bin dönümlük alana yayılan ve 900 megavat üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi santralinin doğal bakım işleri 3 bin koyuna emanet edildi. Bu uygulama sayesinde hem temiz enerji üretiliyor hem de hayvancılık faaliyetleri kesintisiz şekilde devam ediyor.

Güneş panellerinin etrafında kontrolsüz uzayan otlar, zamanla panellerin gölgelenmesine ve ciddi yangın risklerine yol açabiliyor. Geleneksel yöntemlerde bu sorunu çözmek için fosil yakıt tüketen iş makineleriyle düzenli biçme işlemi yapılması gerekiyor. Teksas'taki dev tesiste ise bu zorlu görevi koyunlar üstlenerek ekolojik bir denge sağlıyor.

AGRİVOLTAİK SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Koyun sürüsü gün boyunca arazide otlayarak bitki örtüsünü ideal seviyede tutarken, aynı zamanda güneş panellerinin oluşturduğu gölgelik alanlarda serinleme imkanı buluyor. İşletme yönetimi, yakıtla çalışan makinelerin kullanımını minimuma indirerek bakım maliyetlerinde ciddi tasarruf elde ediyor. Tesiste üretilen yüksek kapasiteli elektrik ise bölgede hızla artan veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

DOĞAL ÇÖZÜMLERİN KÜRESEL YANSIMASI NEDİR?

Tarım ile güneş enerjisi üretimini aynı arazide buluşturan 'agrivoltaik' yaklaşım, sürdürülebilir arazi yönetiminin en verimli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, koyunların otlatılmasına dayalı bu entegre modelin sadece operasyonel maliyetleri düşürmekle kalmadığını, toprağın yapısını koruyarak biyolojik çeşitliliğe de katkı sunduğunu belirtiyor. ABD'nin farklı eyaletlerinde yaygınlaşmaya başlayan uygulamanın, yenilenebilir enerji yatırımları ile tarımı birleştiren yeni projelere ilham vermesi bekleniyor.