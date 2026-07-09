Samsunspor'daki görevinden ayrılmasının ardından yeni adresi merak konusu olan 52 yaşındaki Alman teknik direktör Thomas Reis'in yeni takımı netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı, Bulgaristan Birinci Ligi'nin köklü ekiplerinden Ludogorets Razgrad ile el sıkıştı.

Sky DE'nin aktardığına göre, son dönemde adı Süper Lig'in yeni ekipleriyle sıklıkla anılan Reis, tercihini Bulgaristan'dan yana kullandı. Alman teknik adamın, Ludogorets yönetimiyle 2028 yılına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme üzerinde kesin anlaşmaya vardığı bildirildi.

SÜPER LİG BEKLENTİSİ YERİNİ AVRUPA'YA BIRAKTI

Kariyerinde daha önce Almanya'da Bochum ve Schalke 04 gibi önemli kulüplerde görev alan Reis, son olarak Şubat 2026'ya dek Samsunspor'u çalıştırmıştı. Türkiye'deki başarılı grafiğinin ardından Süper Lig'de kalması beklenen deneyimli ismin, Bulgaristan futbolunu uzun yıllardır domine eden ve düzenli olarak Avrupa kupalarında boy gösteren Ludogorets'i seçmesi dikkat çekti.