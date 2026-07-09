Şubat ayında Punta Cuevas açıklarında düzenlenen uluslararası dalış sertifikası eğitimi ölümle sonuçlandı. Devries adlı genç kadının boğularak hayatını kaybetmesinin ardından, dalış eğitmeni hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Yerel basının aktardığına göre, olay günü su altındaki görüş mesafesi oldukça düşüktü. Dalış sırasında rahatsızlık geçirdiği belirtilen genç kadının regülatörünü çıkardığı ve tüpündeki havanın bitmesi neticesinde boğulduğu kaydedildi. Kaybolan Devries'in cansız bedeni, olaydan iki gün sonra 20 metre derinlikte tespit edildi. Otopsi raporu ölüm nedeninin boğulma olduğunu doğruladı.

İDDİANAMEDE İHMAL VURGUSU

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, dalış eğitmeninin ağır ihmali olduğuna dikkat çekildi. Dosyada, görüş mesafesinin yetersiz olmasına rağmen eğitmenin grubu yeterince denetlemediği öne sürüldü. Ayrıca Devries ve sevgilisinin deniz tabanında tamamen gözetimsiz bırakıldığı ifade edildi.

EĞİTİM DALIŞLARINDA GÜVENLİK KURALI NEDİR?

Uluslararası sertifikasyon programlarında, özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu sularda eğitmenlerin grubu daraltması ve sürekli göz teması kurması zorunlu tutuluyor. Su altında yaşanabilecek panik anlarında regülatör paylaşımı ve acil çıkış prosedürlerinin uygulanabilmesi için eğitmen gözetimi kritik rol oynuyor. Açılan dava, bu evrensel güvenlik standartlarının ne ölçüde ihlal edildiğini ortaya çıkaracak.