Alanya Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atarak Anna Lindh Vakfı (ALF) ağına resmi olarak katıldı. Bu gelişme ile birlikte üniversite, Avrupa ve Akdeniz havzasını kapsayan geniş bir kültürlerarası diyalog platformunun parçası haline geldi.

Merkezi Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan Anna Lindh Vakfı, halihazırda 42 farklı ülkeden 4 bini aşkın kurum ve kuruluşu tek bir çatı altında topluyor. Avrupa Birliği ile Akdeniz'in güney kıyısında yer alan ülkeler arasında stratejik bir köprü vazifesi gören vakıf, bölgesel iş birliklerini güçlendirmeyi temel alıyor.

ÜYELİK NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAYACAK?

Gerçekleşen bu katılım, Alanya Üniversitesi bünyesindeki öğrenci ve akademisyenler için doğrudan somut faydalar barındırıyor. Üniversite mensupları, vakfın sunduğu uluslararası araştırma hibeleri, özel fon imkanları ve çeşitli burs fırsatlarından öncelikli olarak yararlanma hakkı elde edecek. Aynı zamanda Akdeniz coğrafyasındaki diğer eğitim ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akademik projeler yürütme zemini de oluştu.

KÜLTÜRLERARASI DİYALOGDA YENİ DÖNEM

Anna Lindh Vakfı'nın temel misyonu olan kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi, Alanya'nın yerel dinamikleri ve çok uluslu yapısıyla da örtüşüyor. Üniversite yetkililerinin aktardığına göre, söz konusu üyelik kurumun küresel vizyonunu genişletme stratejisinin doğrudan bir sonucu olarak hayata geçirildi. Açıklamada, bu hamlenin akademik kadroya ve öğrencilere dünya çapında yeni kapılar açacağı vurgulandı.