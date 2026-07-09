Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklık ve nem oranları, deniz veya havuz sonrası ıslak mayo ile kalma alışkanlığıyla birleştiğinde kadın sağlığı açısından enfeksiyon risklerini beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Can Toyganözü, bu dönemde mantar ve bakteri üremesi için uygun ortamın oluştuğuna dikkat çekti.

Islak kıyafetlerle uzun süre vakit geçirmenin vajinal enfeksiyonlara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar, yüzme aktivitesinin hemen ardından kuru elbiselere geçilmesinin hayati önem taşıdığını aktardı. Dr. Toyganözü'nün açıklamasına göre, sıcak havalarda artan terleme ve nem, genital bölgede kaşıntı, yanma ve tahriş gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

HİJYEN ÜRÜNLERİ FLORA DENGESİNİ BOZABİLİR

Genital bölge temizliğinde yapılan hatalar enfeksiyon riskini daha da artırıyor. Parfümlü sabunlar, kimyasal içerikli spreyler ve benzeri kozmetik ürünlerin vajinanın doğal yapısını bozduğu ifade edildi. Uzmanlar, temizliğin yalnızca suyla veya hekimlerin önerdiği medikal ürünlerle yapılması, ayrıca pamuklu iç çamaşırlarının tercih edilerek sık sık değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

SIVI KAYBINA KARŞI NE YAPILMALI?

Vücudun artan sıvı ihtiyacının karşılanmaması, özellikle idrar yolu enfeksiyonlarının gelişimini hızlandırıyor. Gün içinde kaybedilen suyun yerine konması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi açısından pratik ve kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Şekerli gıdalardan uzak durarak taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, vücut direncinin korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca hijyen standartlarından şüphe duyulan havuzların kullanılmaması, koruyucu hekimlik açısından temel bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Hastalık belirtilerinin hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Dr. Toyganözü, akıntıda koku veya renk değişimi, kasık ağrısı, ateş ve idrar yaparken yanma gibi semptomlar görüldüğünde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktardı. Erken müdahalenin, ileride yaşanabilecek daha ciddi sağlık sorunlarının önüne geçtiği bildirildi.