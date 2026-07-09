Estetik operasyonlar arasında sıkça tercih edilen burun ameliyatlarının yaz aylarında yapılmasına ilişkin iyileşme süreci merak konusu olmaya devam ediyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi'nin açıklamalarına göre, modern cerrahi teknikler sayesinde yaz mevsiminde de burun estetiği güvenle gerçekleştirilebiliyor. Ancak operasyon sonrası hastaların güneş ışınları, deniz tatili süreçleri ve gözlük kullanımı gibi konularda hassas davranması gerekiyor.

YAZ MEVSİMİ AMELİYAT İÇİN ENGEL Mİ?

Geçmiş dönemlerde yüksek sıcaklıklar ve eski tip tampon sistemleri yüzünden yaz aylarında cerrahi müdahaleler genellikle erteleniyordu. Dr. Rahimi, eski yöntemlerin kanama riskini artırdığını ve burun bantlarının sıcak havada kolayca gevşediğini ifade etti. Günümüzde ise tıp teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte daha konforlu tamponlar kullanılıyor ve kanama ihtimali en aza indiriliyor. Uzmanlar, mevsimsel farklılıkların ameliyat kararı üzerinde artık belirleyici bir rol oynamadığını aktarıyor.

İLK 6 AY GÜNEŞTEN KORUNMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Cerrahi müdahale esnasında burun derisi kemik ve kıkırdak dokudan ayrılıp yeniden şekillendiriliyor. İyileşme evresinde cildin bu yeni yapıya tam olarak uyum sağlaması zaman alıyor. Dr. Rahimi'nin bildirdiğine göre, bu hassas dönemde yoğun güneş ışığına maruz kalmak burun bölgesinde kalıcı renk değişimlerine zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, operasyonu takip eden ilk 6 aylık süreçte hastaların doğrudan güneş altında kalmamasını, yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler sürmesini ve geniş siperlikli şapkalar takmasını tavsiye ediyor.

GÖZLÜK YERİNE LENS KULLANIMI ÖNERİLİYOR

Yeniden şekillendirilen burun kemiklerinin korunması, başarılı bir operasyonun en kritik aşamalarından birini oluşturuyor. İyileşme sürecinde ağır ve kalın çerçeveli gözlüklerin burun kemiğine baskı yaparak küçük darbeleri doğrudan bölgeye iletebileceği belirtiliyor. Ayrıca güneş gözlükleri, burun üzerinde gölgeli ve güneşli alanlar yaratarak ciltte ton farklılıklarına neden olabiliyor. Numaralı gözlük kullanan hastaların ameliyat öncesi dönemde kontakt lens kullanımına alışmaları, nekahet sürecini çok daha konforlu ve sorunsuz geçirmeleri açısından uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.