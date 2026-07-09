Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece'de bulunan Şampiyonlar Anıtı'nda gerçekleştirilen bayrak çekme törenine katıldı. Etkinlikte sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Özbek, elde edilen şampiyonluğun önemine değinerek gelecek sezon için uyarılarda bulundu.

Şampiyonluk kutlamalarının haklı gururunu yaşadıklarını belirten başkan, elde edilen zaferin son damlasına kadar hak edilmiş, tertemiz bir başarı olduğunu vurguladı. Taraftarların dört sene üst üste şampiyonluğu doya doya kutlaması gerektiğini ifade eden Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un da camiayı mutlu etmekten büyük keyif aldığını aktardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Yeni sezonda Avrupa arenasında boy gösterecek olan sarı-kırmızılı ekibin hedeflerini değerlendiren Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde de gereken başarıyı göstereceklerine inandığını ifade etti. Bu süreçte camianın tam konsantrasyonla takıma odaklanması gerektiğini bildirdi.

YENİ SEZON NEDEN DAHA ZOR OLACAK?

Süper Lig'de artan rekabet ve Şampiyonlar Ligi kulvarındaki yoğun fikstür nedeniyle önümüzdeki dönemin zorluk derecesinin artması bekleniyor. Özbek, bu durumu hatırlatarak yeni sezonun geride kalan yıldan çok daha çetin geçeceğini açıkladı. Hedeflere ulaşmak için birlik beraberliğin şart olduğunu vurgulayan Özbek, taraftarların takımı geçen sezondan daha güçlü bir şekilde desteklemeye devam etmesini istedi.