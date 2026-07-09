Batman'ın Kösetarla Köyü mevkisindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yolunda yer alan bir ulusal market zincirine ait ana dağıtım deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yerel kaynakların aktardığına göre, saat 02.45 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler, kısa sürede devasa tesisi tamamen sardı. Şehrin birçok noktasından fark edilen yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun siyah dumanlar kapladı.

MÜDAHALEYE TOMALAR DA KATILDI

Artan alevlere karşı bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Yangının boyutunun büyümesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına su sıkarak destek verdi. Çevre ilçe belediyelerinden gelen itfaiye takviyeleriyle birlikte yürütülen operasyon saatler sürdü.

VALİ CANALP BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden Batman Valisi Ekrem Canalp, yangın mahalline giderek yürütülen söndürme operasyonu hakkında sahadaki yetkililerden doğrudan bilgi aldı. Ekiplerin uzun süren koordineli çalışması neticesinde alevler sabah saatlerine doğru güçlükle kontrol altına alınabildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tesisin büyük çapta maddi hasar aldığı olayda, itfaiye birimlerinin soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Güvenlik güçleri ve itfaiye uzmanları, dev yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı.