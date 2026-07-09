Celal Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın kendi ofisinde meydana geldiğini belirterek, beylik silahını temizlediği sırada silahın ateş aldığını ifade etti. Yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığını aktaran Doğan, sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Paylaşımında kendisini arayan, mesaj gönderen ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi ofisimde beylik silahımı temizlerken ateş alması sonucu hafif bir yaralama geçirdim. Beni arayan, ulaşamayan, mesaj atan, gelen gelmeyen herkese teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyidir."