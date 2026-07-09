Arjantin'in Cordoba eyaletine bağlı Toledo kasabasında gerçekleşen bir eğitim uçuşu sırasında 42 yaşındaki uçuş eğitmeni Leandro Andres Bertazzo, uçaktan atlayarak yaşamını yitirdi. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 260 metre yükseklikte meydana gelen olayda, kokpitte yalnız kalan 22 yaşındaki öğrenci pilot Rosario uçağı tek başına indirmeyi başardı.

Öğrenci pilotun yetkililere verdiği ifadeye göre, eğitmen Bertazzo atlamadan hemen önce kulaklığını çıkardı ve emniyet kemerini çözdü. Öğrencisine 'Ne yapman gerektiğini biliyorsun, devam et' dedikten sonra uçağın kapısını açarak kendini boşluğa bıraktı. Olayın ardından hava trafik kontrolüyle iletişime geçen Rosario, uçağı güvenli bir şekilde piste indirdi ve arama kurtarma ekiplerine eğitmenin düştüğü bölgeyi tarif etti.

UÇUŞ OKULU VE AİLEDEN AÇIKLAMALAR

Bertazzo'nun cansız bedenine kısa sürede ulaşılırken, görev yaptığı Flying Parrot Cordoba Uçuş Okulu'nun yöneticisi Eduardo Alvarez bir açıklama yaptı. Alvarez, eğitmenin böyle bir eylemde bulunacağına dair hiçbir ön belirti fark etmediklerini belirterek, öğrencinin travmatik duruma rağmen son derece profesyonel davrandığını aktardı. Hayatını kaybeden pilotun babası ise oğlunun bir süredir psikiyatrik destek aldığını ve bu durumun sadece yakın aile üyeleri tarafından bilindiğini ifade etti.

EĞİTİM UÇAKLARINDA GÜVENLİK VE PSİKOLOJİK TAKİP

Havacılık kuralları gereği eğitim uçakları, hem eğitmenin hem de öğrencinin uçağa tam müdahale edebilmesini sağlayan çift kumanda sistemiyle donatılıyor. Bu donanım, acil durumlarda öğrenci pilotların uçağın kontrolünü tamamen devralarak güvenli iniş yapabilmesine olanak tanıyor. Öte yandan, ticari ve eğitmen pilotların periyodik sağlık muayenelerinde psikolojik değerlendirmelerden geçmesi zorunlu tutulsa da, beyan edilmeyen psikolojik krizlerin tespiti havacılık sektöründe zorlu bir süreç olmaya devam ediyor.

Cordoba savcılığı, yaşanan olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk incelemeler sonucunda eğitmenin kendi isteğiyle uçaktan atladığı ihtimali üzerinde durulurken, yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığını duyurdu.