Havacılık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralayan Dubai, Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'nı (DWC) dünyanın en büyük havalimanı yapmak için 23,5 milyar sterlin bütçeli genişletme çalışmalarına hız verdi. Sözcü'nün aktardığı habere göre, proje tamamlandığında mevcut Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) 2035 yılında tamamen kapatılarak tüm uçuş operasyonları bu yeni merkeze taşınacak.

Genişletme projesi, uluslararası yolcu deneyimini baştan aşağı değiştirmeyi vadediyor. Yapay zeka destekli altyapı sayesinde havalimanındaki bekleme süreleri en aza indirilecek. Yolcuların terminal binasına ulaşmadan bagajlarını teslim edebileceği yeni bir seyahat modeli geliştiriliyor. Bu sistemle güvenlik ve gümrük noktalarındaki mükerrer işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

"KIRMIZI IŞIK YOK" KONSEPTİ NEDİR?

Dubai Havalimanları CEO'su Paul Griffiths'in Khaleej Times'a verdiği demeçte detaylandırdığı "kırmızı ışık yok" konsepti, yolcuların tesis içinde hiçbir noktada duraksamadan ilerlemesini temel alıyor. Devasa büyüklükteki terminal içindeki yürüme mesafesi sorununu çözmek amacıyla 14 istasyona sahip, çok hatlı entegre bir yeraltı otomatik yolcu taşıma treni inşa ediliyor.

Yeni teknolojik bagaj sistemi, on binlerce çantanın 60 dakikadan daha kısa sürede işlenmesine olanak tanıyacak. Böylece uçuş sonrası yolcuların bagaj bantlarında bekleme süresi birkaç dakikaya düşecek. Tesis içindeki operasyonların büyük bir bölümü robotlar, yapay zeka güvenlik sistemleri ve otomatik seyahat ağları ile yönetilecek. Robotlar sadece bagaj taşımada değil, aynı zamanda müşteri hizmetleri noktalarında da aktif görev alacak.

MEVCUT HAVALİMANI DXB NE ZAMAN KAPANACAK?

Dubai Havacılık Mühendislik Projeleri (DAEP) tarafından açıklanan verilere göre yeni dev tesiste 5 paralel pist ve 400 uçak kapısı bulunacak. Küresel hava yolu taşımacılığının en yoğun aktarma merkezlerinden biri olan Dubai'deki bu ölçek büyütme hamlesi, kıtalararası transit seyahat eden yolcuların bağlantı sürelerini ve havalimanı içi lojistiğini radikal biçimde değiştirecek. Planlamalar doğrultusunda, bölgenin halihazırdaki ana uçuş merkezi olan Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) 2035 yılında kalıcı olarak kapatılacak ve tüm küresel uçuş ağı kademeli şekilde yeni akıllı havalimanına entegre edilecek.