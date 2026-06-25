Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde insani yardım çalışmalarına katılan bir doktorun ülkesine dönmesinin ardından Fransa'da ilk Ebola vakası tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hastanede özel güvenlik önlemleri altında tedaviye alınan doktorun sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Vakanın doğrulanmasıyla birlikte Fransa, Kongo'daki mevcut salgın kapsamında Avrupa'da pozitif vaka bildiren ilk ülke olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, hastanın ülkeye girişinden itibaren temas ettiği kişileri belirlemek amacıyla kapsamlı bir epidemiyolojik soruşturma başlattı. Temaslı kişilerin, virüsün kuluçka süresi dikkate alınarak 21 gün boyunca tıbbi gözetim altında tutulacağı aktarıldı.

AVRUPA İÇİN BULAŞ RİSKİ NE DURUMDA?

Fransa Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uygulanan hızlı izolasyon ve takip tedbirleri sayesinde Avrupa genel nüfusu için bulaşma riskinin mevcut durumda çok düşük seviyede olduğunu vurguladı. Hastanın ülkeye girişinde prosedürlerin hızlıca işletildiği ve şüphe üzerine derhal tüm önleyici adımların devreye sokulduğu ifade edildi.

BUNDIBUGYO TÜRÜ VİRÜSÜN ETKİSİ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporlarına göre, 15 Mayıs'ta resmi olarak ilan edilen salgında nisan ayından 23 Haziran'a kadar 1048 doğrulanmış vaka ve 267 ölüm vakası kaydedildi. Mevcut tabloya neden olan Bundibugyo ebolavirüs türünün, haftalarca semptom göstermeden yayılabildiği ve enfekte kişilerde ölüm riskinin yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değiştiği belirtiliyor. DSÖ yetkilileri, bu verilerin Kongo tarihinde ilk ayında en fazla doğrulanmış vakaya ulaşan Ebola salgını olduğuna dikkat çekiyor.