Konya'da hastaları hedef alan ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan bir sosyal medya paylaşımının ardından adli makamlar harekete geçti. Sosyal mecralarda yayılan ve tepki çeken içerik üzerine yetkililer tarafından resmi soruşturma başlatıldı.

Olayın gündem olmasının ardından, paylaşımı yapan kişi veya kişilerin tespiti için inceleme derinleştirildi. İlgili kurumlardan yansıyan bilgilere göre, soruşturma kapsamında içerik detaylı şekilde inceleniyor ve yasal süreç titizlikle yürütülüyor.

HASTA HAKLARI VE BİLİŞİM HUKUKU

Türkiye'deki mevcut yasal düzenlemelere ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) göre, hastaları hedef alan veya hasta mahremiyetini ihlal eden izinsiz paylaşımlar adli soruşturma konusu oluyor. Bilişim hukuku çerçevesindeki arka plan bilgilerine göre, bu tür vakalarda siber suçlarla mücadele birimleri devreye girerek dijital delil toplama işlemi gerçekleştiriyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin kimlik tespitinin yapılması planlanıyor.