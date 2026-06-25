Japonya'nın deprem kuşağında yer alan kuzeydoğu kıyıları bir kez daha güçlü bir sarsıntıyla karşı karşıya kaldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Iwate eyaletine bağlı Kuji kenti açıklarında meydana geldiğini ve büyüklüğünü 6,9 olarak açıkladı. Depremin yaklaşık 51,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

DEPREM SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Deprem, sabah saatlerinde geniş bir bölgede hissedildi. Sarsıntı nedeniyle bazı hızlı tren seferleri güvenlik amacıyla kısa süreliğine durdurulurken, kritik altyapılarda önlem amaçlı kontroller yapıldı. İlk incelemelerde nükleer tesislerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Japon yetkililer, şu ana kadar deprem nedeniyle can kaybı ya da ciddi hasara ilişkin resmi bir bildirim yapılmadığını açıkladı. Ayrıca deprem sonrası tsunami uyarısı yayımlanmadığı belirtildi. Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirterek vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

JAPONYA DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Japonya, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke, sık sık orta ve büyük ölçekli depremlerle karşı karşıya kalırken, yapı standartları ve erken uyarı sistemleri olası afetlerin etkisini azaltmada önemli rol oynuyor.

Kaynak: ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Associated Press (AP)