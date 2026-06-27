Avrupa kıtası, tarihinin en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Dünya Hava Olayları İlişkilendirme Ağı (WWA) tarafından yayımlanan verilere göre, kıtanın en büyük 850 şehrinin yüzde 45'inde tüm zamanların en yüksek sıcaklık stresi kaydedildi. Mevcut tablo, 100 milyondan fazla insanın 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldığını gösteriyor.

FRANSA'DA KIRMIZI ALARM VE CAN KAYIPLARI

Sıcaklık artışının en yoğun yaşandığı ülkelerin başında gelen Fransa'da 50'den fazla bölgede kırmızı alarm seviyesine geçildi. Artan sıcak çarpması vakaları hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa yol açtı. Ülke genelinde serinlemek amacıyla nehir ve göllere giren 48 kişi boğularak hayatını kaybetti. Kapalı araç içi sıcaklıkların ölümcül seviyelere ulaşması nedeniyle üç çocuk ve Marsilya'da unutulan 18 aylık bir bebek yaşamını yitirdi. Paris yönetimi, açık alanlarda alkol tüketimini ve belirli saatlerde paket alkol satışını yasakladı. Ayrıca, soğutma suyu sıcaklıklarının limitleri aşması üzerine üç nükleer reaktörün faaliyeti geçici olarak durduruldu.

İNGİLTERE'DE EĞİTİM VE ULAŞIM AKSADI

Tarihinin en sıcak haziran ayını geride bırakan İngiltere'de ise günlük yaşam büyük ölçüde sekteye uğradı. Aşırı sıcaklar nedeniyle binden fazla okulda eğitime ara verilirken, demiryolu altyapısının genleşme riski sebebiyle çok sayıda tren seferi iptal edildi.

AVRUPA NEDEN DAHA HIZLI ISINIYOR?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) açıklamalarına göre, Avrupa son 30 yıllık periyotta küresel çapta en hızlı ısınan bölge konumunda bulunuyor. Çevresel verilere göre, kıta genelindeki ortalama sıcaklık değerlerinde yaklaşık 2 derecelik bir artış saptandı. Kıtanın büyük bir bölümünün geniş kara kütlelerinden oluşması bu durumu doğrudan etkiliyor. Karalar, okyanuslara kıyasla ısıyı daha hızlı emip hapsederek atmosferik ısınmayı ivmelendiriyor. Bu coğrafi yapı, Avrupa'yı uzun vadeli iklim krizlerine ve ani sıcaklık streslerine karşı diğer coğrafyalardan daha savunmasız bırakıyor.