Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üst kademesini ve il teşkilatını baştan dizdi. 69 kişiyi kapsayan listeyle teşkilata dört yeni genel müdür yardımcısı gelirken, 24 il emniyet müdürü ile bir genel müdür yardımcısı merkeze çekildi. Aynı gün Kenya Büyükelçiliği, Türkiye İstatistik Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ilişkin kararlar da yayımlandı.

Kararlar 17 Eylül 2026'da imzalandı ve 33374 sayılı Resmi Gazete'de 2026/314 ile 2026/319 arasında numaralandırılarak yer aldı. Emniyet teşkilatına ilişkin 2026/316 sayılı karara ekli liste, tek kalemde 69 personelin görev yerini değiştiriyor.

EMNİYETİN TEPESİNE DÖRT YENİ İSİM

Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına dört isim atandı. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük ile Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay bu göreve getirilirken, polis başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş da genel müdür yardımcısı oldu.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına atandı.

İL MÜDÜRLERİ ARASINDA BÜYÜK TRAFİK

Görevdeki 14 il emniyet müdürü başka illere nakledildi. Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba Zonguldak'a, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol Çorum'a, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Kahramanmaraş'a, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canitez Van'a atandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan Kocaeli'ye, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal Rize'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman Aydın'a, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ise Çankırı'ya gönderildi.

Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer Sinop'a, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman Balıkesir'e, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş İzmir'e, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın Samsun'a, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu Diyarbakır'a ve Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen Kayseri'ye atandı.

MERKEZ BİRİM BAŞKANLARI SAHAYA İNDİ

Genel müdürlüğün dört daire başkanı il emniyet müdürlüğü görevine getirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici Gaziantep, Personel Başkanı Ali Süllü Denizli, Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola Afyonkarahisar, Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan ise Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

21 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ İL MÜDÜRÜ OLDU

Listedeki en kalabalık grubu, il emniyet müdürlüğüne yükseltilen polis başmüfettişleri oluşturdu. Ali Erkan Aktaşgül Amasya, Bülent Gürcan Bartın, Yusuf Fatih Atay Batman, Ayhan Karaduman Bayburt, Mehmet Darendeli Bingöl, Hikmet Ataman Bitlis, Gökhan Dedebağı Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Esat Feryadi Doköz Erzincan, Mahmut Ay Erzurum, Mehmet Yüksel Gümüşhane, Nihat Özen Hatay, Eraslan Er Iğdır, Osman Tınmazol Karabük, Mustafa Çakır Kırklareli, Arslan Bağrıaçık Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Arif Hakan Tandoğan Kütahya, Mustafa Varol Mardin, Cemal Dalman Muş, Sinan Dallı Nevşehir, Yavuz Doğan Şırnak ve Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

25 İSİM GENEL MÜDÜRLÜK EMRİNE ALINDI

Kararın en dikkat çekici bölümünde, 24 il emniyet müdürü ile bir genel müdür yardımcısı herhangi bir göreve atanmadan Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Listede Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun yanı sıra Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe yer aldı.

Merkeze çekilen isimler arasında Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz da bulunuyor.

Listede ayrıca Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu var.

Genel müdürlük emrine alınanların son sıralarında ise Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Muş İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen bulunuyor.

Kararnamede Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ilişkin bir değişiklik yer almadı. Bölgeden listeye giren tek il Burdur oldu: Ahmet Kurt genel müdürlük emrine alınırken, Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne Gökhan Dedebağı atandı.

KENYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE ÖZAYDIN

Emniyet dışındaki kararlar da aynı gün yayımlandı. 2026/314 sayılı kararla Kenya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı.

TÜİK'TE BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

2026/315 sayılı kararla Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alındı. Boşalan başkan yardımcılığına Cihat Erce İşbaşar getirildi.

AR-GE TEŞVİKLERİ VE UZAY AJANSINA ATAMA

2026/317 sayılı kararla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ atandı. 2026/318 sayılı kararla ise Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılığına Fatih Dulkan getirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDA DÖRT DEĞİŞİKLİK

2026/319 sayılı kararla Tarım ve Orman Bakanlığında da görev değişiklikleri yapıldı. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, yerine Hikmet Güneş atandı. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin getirildi, boşalan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.