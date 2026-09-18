GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin veya vekilinin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Gazipaşa Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı’na ihale saatine kadar göndermeleri şarttır. İstenilen belgeler şunlardır:

4.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge (Gazipaşa Belediyesi veznesi veya Gazipaşa Belediyesi Başkanlığı Vakıfbank Gazipaşa Şubesi TR71 0001 5001 5800 7292 3630 22 IBAN hesabı),

4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge (Gazipaşa Belediyesi veznesi veya Gazipaşa Belediyesi Başkanlığı Vakıfbank Gazipaşa Şubesi TR09 0001 5001 5800 7299 4347 59 IBAN hesabı),

4.3. Elektronik tebligat (UETS) adres beyanı (e-devlet üzerinden veya PTT şubelerinden alınabilir),

4.4. Gazipaşa Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Gazipaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacaktır),

4.5.Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için kayıtlı olduğu oda tarafından onaylanmış tüzel kişiliğin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi,

4.6.Gerçek kişiler için imza beyannamesi, tüzel kişiler için imza sirküleri,

4.7.İhale tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içinde internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair barkotlu belge veya vergi dairesinden alınacak yazı, (1, 2, 3, 4 ve 5 sıra nolu ihaleler için.)

4.8. İhale tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak borcu olmadığına dair barkotlu belge veya kurum yazısı, (1, 2, 3, 4 ve 5 sıra nolu ihaleler için.)

4.9.Vekâleten ihaleye katılacaklar için noter onaylı vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,

4.10.Tüzel kişiler için oda kayıt belgesi

4.11. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (1 ve 2 sıra nolu ihaleler için),

4.12. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler bu şartnamenin (4.3), (4.4), (4.5), (4.6), (4.7), (4.8), (4.9) ve (4.10) maddelerinde bulunan belgeleri her ortak için ayrı ayrı vereceklerdir. (1 ve 2 sıra nolu ihaleler için),

4.13. D-1 yetki belgesini veya D1 Yetki Belgesine sahip firma ile imzalanmış Acentelik Sözleşmesi ( 3 sıra nolu ihale için.)

5. İş ortaklıkları ve Konsorsiyumlar (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sıra nolu ihalelere katılamazlar.)

İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası satın almak zorunludur. 16.09.2026

SIRA NO İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL KİRA SÜRESİ 1 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE DOSYA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 İLÇEMİZ BAKILAR MAHALLESİ SARISU MEVKİİNDE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT DÜZENLEME ÇALIŞMASI TAMAMLANAN SARISU PARKI İÇERSİNDE YER ALAN 2 NOLU 6 M2 KAPALI 64 M2 AÇIK ALANI OLAN BÜFE 3 Yıl 833.333,33-TL 499.999,99-TL 5.000,00-TL 30.09.2026 10:00 2 İLÇEMİZ BAKILAR MAHALLESİ SARISU MEVKİİNDE BULUNAN BELEDİYEMİZE AİT DÜZENLEME ÇALIŞMASI TAMAMLANAN SARISU PARKI İÇERSİNDE YER ALAN 3 NOLU 6 M2 KAPALI 64 M2 AÇIK ALANI OLAN BÜFE 3 Yıl 833.333,33-TL 499.999,99-TL 5.000,00-TL 30.09.2026 10:20 3 BELEDİYEMİZCE İŞLETİLMEKTE OLAN GAZİPAŞA ŞEHİR İÇİ AKTARMA İSTASYONUNDA (OTOGAR) BULUNAN 13,50 M2'LİK 2E NOLU YAZIHANE 3 Yıl 233.333,33-TL 20.999,99-TL 3.000,00-TL 30.09.2026 10:40 4 BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ YAKACIK MAHALLESİ 120 ADA 41 NOLU PARSELDE YER ALAN 742,42 M2’LİK DEPO 3 Yıl 146.666,67-TL 13.200,00-TL 2.000,00-TL 30.09.2026 11:00 5 İLÇEMİZ ÇOBANLAR MAHALLESİ 102 ADA 450 PARSEL ÜZERİNDE YER ALAN ÇOBANLAR MAHALLE KONAĞI YANINDA BULUNAN 16M2 KAPALI ALAN VE 68M2 AÇIK İŞYERİ 3 Yıl 45.000,00-TL 4.050,00-TL 1.000.00-TL 30.09.2026 11:20

SIRA NO İHALEYE ÇIKARILAN TAŞITLAR TAŞITIN TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE DOSYA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 6 AUDİ A6 2,0 TDİ MARKA 2010 MODEL OTOMOBİL (07 UC 838) 720.000,00-TL 21.600,00-TL 2.000,00-TL 30.09.2026 14:00 7 İVECO M29, 14 MARKA 2001 MODEL TEK KATLI OTOBÜS (07 BCC 487) 60.000,00-TL 1.800,00-TL 1.000,00-TL 30.09.2026 14:20 8 İVECO M29, 14 MARKA 1999 MODEL TEK KATLI OTOBÜS (07 BCC 482) 40.000,00-TL 1.200,00-TL 1.000,00-TL 30.09.2026 14:30 9 İVECO M29 VF MARKA 1999 MODEL TEK KATLI OTOBÜS (07 BCC 454) 50.000,00-TL 1.500,00-TL 1.000,00-TL 30.09.2026 14:40 10 EFE MARKA 1995 MODEL LOWBED AÇIK YARI KASA RÖMORK (07 ATK 092) 105.000,00-TL 3.150,00-TL 1.000,00-TL 30.09.2026 14:50 11 BEDFORD MARKA 1986 MODEL KAMYON (07 BCC 503) 50.000,00-TL 1.500,00-TL 1.000,00-TL 30.09.2026 15:00 12 TATA XENON MARKA 2009 MODEL ÇİFT KABİN KAMYONET 07 UU 306 80.000,00-TL 2.400,00-TL 1.000,00-TL 30.09.2026 15:10

Neslihan GÜZEL

Destek Hizmetleri Müdürü