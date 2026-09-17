Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki Fransız yıldız N'Golo Kante'nin milli takım kariyerinde yeni bir gelişme yaşandı. RMC Sports'un aktardığı bilgilere göre, tecrübeli orta saha oyuncusu Uluslar Ligi maçları için oluşturulan yeni kadroda yer bulamayacak.

ZİDANE KADROYU CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, yaklaşan Uluslar Ligi mücadeleleri öncesinde belirlediği aday kadroyu cuma günü kamuoyuyla paylaşacak. Fransız basınına yansıyan haberlerde, Zidane'ın planları arasında Fenerbahçeli Kante'nin bulunmadığı öne sürüldü. Bugüne kadar milli formayla çıktığı 69 maçta 2 gol kaydeden Kante'nin yokluğu, takımın orta saha rotasyonunda değişikliğe gidileceğine işaret ediyor.

FRANSA'NIN RAKİPLERİ KİMLER?

Uluslar Ligi'nde mücadele edecek olan Fransa, A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin yanı sıra Belçika ve İtalya ile de karşılaşacak olan Fransızların, bu zorlu fikstüre Kante'den yoksun çıkması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun kadroda olmaması, Türkiye ile oynanacak kritik maç öncesinde dikkat çeken bir detay olarak değerlendiriliyor.