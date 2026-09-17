BBC'nin aktardığı bilgilere göre, İngiltere Kralı Charles, kurucusu olduğu King’s Foundation'ın İskoçya'daki merkezi Dumfries House'da teknoloji dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Gerçekleşen üst düzey zirvede, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bu durumun insanlık için oluşturabileceği potansiyel riskler masaya yatırıldı.

Kral Charles, toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojinin yanlış ellere geçmesi halinde felaketle sonuçlanabilecek varoluşsal tehlikeler barındırdığına dikkat çekti. Geliştiricilerin de bu karanlık senaryolar hakkında giderek daha fazla uyarıda bulunduğunu hatırlatan Charles, her şey için çok geç olmadan uluslararası düzeyde yeterli kontrol mekanizmalarının kurulması gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?

Yapay zekanın gelişim hızının hem ilgi çekici hem de derin bir endişe kaynağı olduğunu belirten Charles, insanlığın kutsal kalması gerektiğinin altını çizdi. Uluslararası mutabakatın önemine değinen Charles, hiçbir ulusun geride kalmayacağı ve insanlığın varlığını koruyacak bir işbirliği modelinin acilen inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılan Nvidia Kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang, güvenliğin sektör için en önemli öncelik olması gerektiğini savundu. Şirketlerin yeterince güvenli olmayan ürünleri piyasaya sürmekten kaçınması gerektiğini belirten Huang, yapay zekanın sorumlu bir iyimserlikle ve dünya sorunlarını çözmek amacıyla inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YAPAY ZEKA İNSAN SEVİYESİNE NE ZAMAN ULAŞACAK?

Google DeepMind kurucu ortağı Demis Hassabis ise sistemlerin birçok görevde insanlarla aynı seviyeye gelmesine veya onları geçmesine sadece birkaç yıl kalmış olabileceğini dile getirdi. Bu değişimin Sanayi Devrimi'nin on katı büyüklüğünde bir etki yaratabileceğini öne süren Hassabis, süreç içinde bazı şeylerin ters gitme ihtimalinin sıfır olmadığını kaydetti.

Son dönemde üretken yapay zeka modellerinin küresel çapta hızla yaygınlaşması, teknoloji şirketleri ile devlet liderleri arasındaki güvenlik diyaloglarını artırdı. Hukuki düzenlemelerin teknolojinin gelişim hızının gerisinde kalması, bu tür uluslararası kontrol ve etik zirvelerinin daha sık düzenlenmesine zemin hazırlıyor.