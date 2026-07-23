Otomotiv yan sanayisinin önde gelen şirketlerinden Bosch Fren Sistemleri, Bursa'da bulunan fabrikasında üretime geçici süreyle ara vereceğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 21 Temmuz 2026 tarihinde yapılan bildirime göre, tesisteki üretim faaliyetleri 27 Temmuz ile 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamen durdurulacak.

Şirket yönetimi, iki haftalık bu duruşun her yıl uygulanan planlı bir sürecin parçası olduğunu aktardı. Fabrika çalışanlarının yıllık izinlerini kullanacağı bu dönemde, üretim bantlarında kapsamlı teknik bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek.

TEDARİK ZİNCİRİ ETKİLENECEK Mİ?

KAP açıklamasına göre, planlı üretim duruşunun operasyonel faaliyetler veya tedarik zinciri üzerinde herhangi bir aksamaya yol açması beklenmiyor. Bakım sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa fabrikasındaki üretim bantları 10 Ağustos 2026

Pazartesi günü normal düzeninde yeniden çalışmaya başlayacak.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YAZ BAKIMI RUTİNİ

Otomotiv ana ve yan sanayisinde yaz ayları, özellikle ağustos dönemi, küresel çapta fabrikaların eş zamanlı bakıma girdiği standart bir takvim olarak kabul ediliyor. Tesislerin verimliliğini artırmak amacıyla yapılan bu periyodik duruşlar, yıllık izinlerin toplu kullandırılmasıyla iş gücü planlamasında da şirketlere operasyonel kolaylık sağlıyor.