Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir TIR'ın patlayan lastiği büyük bir faciaya yol açtı. Yola savrulan lastik parçalarından kaçmaya çalışan otomobilin cip ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu üzerindeki Ereğli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 27 AJP 768 plakalı TIR'ın seyir halindeyken lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle parçalanan lastik, kara yoluna savruldu.

Lastik parçalarından kaçarken cip ile çarpıştı

Aynı istikamette ilerleyen Güler Işık yönetimindeki 01 ECS 74 plakalı otomobil, yola dağılan lastik parçalarına çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada otomobil, aynı yönde seyreden Osman Zafer Ulubaş idaresindeki 01 BDJ 748 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak takla atarken, diğeri yol kenarında bulunan bir un fabrikasının bahçesine savruldu. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobil sürücüsü Güler Işık ile araçta bulunan İkranur Işık (6), Yusuf Efe Işık (3), Halime Işık (60), Adnan Toprak Işık (9) ve Serpil Işık (30) yaralandı. Cip sürücüsü Osman Zafer Ulubaş (68) ile yanında bulunan Selda Ulubaş (64) da kazada çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 8 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. TIR'ın patlayan lastiğinin neden olduğu zincirleme kazayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.