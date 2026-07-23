Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetim kurulunda geniş çaplı bir görev değişimi yaşandı. Aralarında Mahmut Uslu'nun da bulunduğu 7 yönetim kurulu üyesi, 23 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, yöneticilerin kendi istekleriyle istifa ettikleri duyuruldu. Ayrılık kararı alan isimler İlker Alkun, Ali Gürbüz, Erdem Sezer, Olcay Doğan, Ufuk Şansal, Yavuz Selim Demir ve Mahmut Nedim Uslu olarak açıklandı.

YENİ ÜYELER İÇİN OLAĞANÜSTÜ SEÇİM

Şirket yönetiminde meydana gelen bu istifaların hemen ardından idari boşluk yaşanmaması için hızlı bir adım atıldı. KAP açıklamasına göre, boşalan koltuklara yeni isimlerin belirlenmesi amacıyla aynı gün içinde olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenerek seçime gidilmesine karar verildi.

YÖNETİMDEKİ DEĞİŞİM SÜRECİ NEYİ İFADE EDİYOR?

Halka açık spor anonim şirketlerinde karşılaşılan bu tür eş zamanlı istifa ve hemen ardından aynı gün seçime gitme formülü, çoğunlukla kulüp içi planlı bir idari yeniden yapılanma veya yönetim kurulu revizyonu stratejisi olarak uygulanıyor. Olağanüstü genel kurul neticesinde Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kadrosu resmiyet kazanmış olacak.