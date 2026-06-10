Milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Haziran ayı rakamlarının belli olmasıyla ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranının ardından, maaşlara yansıtılacak ek artışlar ve refah payı masaya yatırılacak.

TBMM'de gerçekleştirilen son yasal düzenlemeyle birlikte, SSK ve Bağkur'lular için en düşük emekli maaşı 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL seviyesine belirlenmişti. Mevcut taban aylıklarına temmuz döneminde yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı, açıklanacak bu kritik verilere bağlı olarak şekillenecek.

REFAH PAYI İÇİN KANUNİ DÜZENLEME ŞART

Aktarılan bilgilere göre, enflasyon farkına ek olarak verilmesi planlanan olası bir "refah payı" kararı, TÜİK verilerinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından yapılacak değerlendirme toplantısında ele alınacak. En düşük emekli taban aylığının artırılması ve refah payının maaşlara eklenebilmesi için doğrudan kanuni bir düzenleme yapılması gerekiyor.

YENİ ZAM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Temmuz ayının ilk haftasında 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle birlikte meclis takvimi işlemeye başlayacak. Ekonomi yönetiminin belirleyeceği olası refah payı oranı ve taban maaş artışları, bir kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. İlgili komisyonlardan ve genel kuruldan geçerek yasalaşacak olan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girerek vatandaşların hesaplarına yansıtılacak.