Antalya'nın Elmalı ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden hızla inen yağmur suları, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda ani su baskınlarına yol açtı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, taşkın suları ilçe merkezinde kurulan pazar alanına kadar ulaştı. Suların tezgahların arasına girmesiyle birlikte hem bölgedeki esnaf hem de alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BELEDİYE EKİPLERİ NASIL MÜDAHALE ETTİ?

Yaşanan su baskınının ardından belediye ekipleri hızla harekete geçti. Taşkının geride bıraktığı çamur ve su birikintilerini temizlemek amacıyla cadde ile sokaklarda kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Coğrafi yapısı gereği yüksek kesimlerden gelen yüzey sularına açık olan ilçede, ani yağışların yarattığı altyapı yükü bu taşkınla birlikte bir kez daha görülmüş oldu.