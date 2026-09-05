CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi şampiyonunu belirleyecek olan 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde çeyrek finale yükselen isimler belli oldu. Organizasyon yetkilileri tarafından açıklanan sonuçlara göre, lige 104 puanla zirvede başlayan Feyzullah Aktürk dördüncü turda elendi.

Günün en dikkat çeken sonucuna Osman Kan imza attı. Kan, şampiyonluğun en güçlü adayı olan lig lideri Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Liderin organizasyona veda etmesi, ligdeki genel klasman yarışının seyrini tamamen değiştirdi.

Lige 80 puanla ikinci sırada giren Mustafa Taş ise rakibi Enes Doğan'ı yenerek yoluna devam etti. Alınan bu mağlubiyetle Enes Doğan'ın ebedi kemer hedefi de sona ermiş oldu. Aktürk ile Taş arasındaki 22 puanlık fark, Elmalı'daki kalan müsabakaları şampiyonluk açısından kritik bir noktaya taşıdı.

ÇEYREK FİNALE KİMLER YÜKSELDİ?

Dördüncü tur mücadelelerinde Onur Susuz, Ali İhsan Batmaz'ı sarma gerdanlama oyunuyla geçerek ilk çeyrek finalist unvanını aldı. Yıldıray Akın, Kemal Şahin'i elerken, genç başpehlivan Hasan Güzeller tecrübeli rakibi Fatih Atlı'yı mağlup etmeyi başardı.

Orhan Okulu puanlama sonucunda tur atlarken, Mehmet Yeşil Yeşil uzatmalarda Menderes Saltık'a üstünlük sağladı. Son çeyrek finalist ise Hamza Özkaradeniz'i üç ihtar kararıyla yenen Bekir Eryücel oldu.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin sezon finali niteliğini taşıyan Elmalı güreşleri, elde edilecek puanların genel klasmanı doğrudan belirlemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Liderin elenmesinin ardından gözler, çeyrek final ve sonrasında alınacak derecelerin puan tablosuna yapacağı etkiye çevrildi. Şampiyonun kesinleşeceği yarı final ve final karşılaşmalarının yüksek rekabete sahne olması bekleniyor.