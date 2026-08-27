Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4-5-6

Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde protokol davetleri devam ediyor. CHP'li Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, bu kapsamda YENİ

Parti Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'yı makamında ziyaret etti.

Öztürk'e ziyaretinde Belediye Meclis Üyesi Mustafa Demir de eşlik etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kamacı, eylül ayındaki organizasyon için Elmalı Belediyesi'ne başarılar dileyerek, ata sporu yağlı güreşin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunanlara teşekkür ettiğini bildirdi.

SİYASİ BÖLÜNME SONRASI DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönmesinin ardından Özgür Özel, beraberindeki 84 milletvekiliyle YENİ

Parti'yi kurmuştu. Bu süreçte Antalya il ve ilçe teşkilatlarında görevden almalar ve istifalar yaşanmıştı. CHP'de kalan bir ilçe belediye başkanının, kısa süre önce partisinden ayrılan YENİ

Parti il başkanını resmi bir etkinlik için ziyaret etmesi, siyasi nezaket bağlamında öne çıkan bir gelişme oldu.

ANTALYA VE ALANYA BELEDİYELERİNDE SON DURUM

Yaşanan siyasi ayrılık, Antalya genelindeki yerel yönetimlerin parti dağılımını doğrudan etkiledi. Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca ve Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal YENİ

Parti saflarına katıldı. Aralarında Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün de yer aldığı diğer ilçe belediye başkanları ise CHP çatısı altında görevlerine devam ediyor.