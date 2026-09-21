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Ekiplerin su birikintileri ile yağışın taşıdığı çamuru temizlemeye yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yağışın ardından cadde ve sokaklarda su ve çamur birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, ulaşımın ve günlük yaşamın normale dönmesi amacıyla temizlik çalışması başlattı.

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Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, pazar kurulan alana da ulaştı. Pazar alanına dolan sular nedeniyle tezgah açan esnaf ile alışveriş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

ANTALYA’nın Elmalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra aniden bastıran yağmurun ardından yüksek kesimlerden gelen sular, ilçedeki cadde ve sokaklarda taşkınlara yol açtı.

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