Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nin S.S. Yeni Liman Su Ürünleri Kooperatifi eski yöneticileri hakkında verdiği beraat kararı kesinleşti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün istinaf başvurusunu reddederek balıkçı barınağındaki kayyum sürecini hukuken sonlandırdı.

Kooperatif yöneticileri Hüseyin Akın, Kerem Çağlar Doğrular ve Cemal Talas, 1163 sayılı Kanuna muhalefet suçlamasıyla yargılanıyordu. Yöneticilerin avukatı Volkan Yavuzlar'ın aktardığına göre, bakanlık raporlarına dayanan ceza ve görevden alma işlemlerine karşı açılan tüm davalar kazanıldı. Yavuzlar, müvekkillerinin kusursuz bulunduğunu ve kayyum uygulamasının yasal dayanağının ortadan kalktığını bildirdi.

SEÇİM TARİHİ VE YENİ GÜNDEM

Hukuki engellerin kalkmasının ardından mevcut kayyum yönetimi, olağanüstü seçim kararı aldı. Resmi ilana göre, 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan genel kurul toplantısı 6 Ekim 2026

Salı günü saat 10.00'da Antalya Balıkçı Barınağı Lokalinde yapılacak. İlk oturumda çoğunluk sağlanamazsa, üyeler 21 Ekim 2026

Çarşamba günü aynı saatte tekrar bir araya gelecek.

GENEL KURULDA HANGİ KRİTİK KARARLAR ALINACAK?

Toplantıda sadece geçmiş dönem faaliyetlerinin ibrası ve yönetim seçimi yapılmayacak. Aynı zamanda kooperatifin anasözleşmesi, bakanlığın yeni tip sözleşme standartlarına uyarlanacak. Ayrıca S.S. Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi ile yeni bir ortaklık protokolü imzalanması oylanarak, barınağın gelecekteki yönetim ve işletme yapısı yeniden şekillendirilecek.